Roma, ora è ufficiale: giocatori e staff rinunciano a 4 mesi di stipendio

La notizia circolava con insistenza già da qualche giorno, ora è ufficiale: la Roma vara il taglio stipendi. Lo fa sapere lo stesso club attraverso la propria pagina Twitter specificando come i giocatori della prima squadra, insieme a Fonseca e il suo staff, si sono offerti volontariamente di rinunciare a quattro mesi di stipendio per la stagione in corso con lo scopo di aiutare il club a superare la crisi economica che ha travolto il mondo del calcio dopo lo scoppio del Coronavirus. Gli atleti giallorossi, il tecnico e i suoi collaboratori, hanno anche concordato di pagare collettivamente la differenza economica per garantire che ogni dipendente interessato dagli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal Governo continui a percepire il proprio stipendio netto. Anche il management del Club rinuncerà a una parte del salario in questo periodo per aiutare l’azienda.

Arrivano, attraverso il sito ufficiale del club, i ringraziamenti da parte di Fienga: “Parliamo sempre dell’unità di intenti della nostra Società e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l’allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme. Dzeko, tutti i giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club e li ringraziamo anche per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti”.

Inoltre se il campionato dovesse riprendere ed essere completato, l’azienda, i giocatori e l’allenatore con il suo staff hanno inoltre definito un piano di incentivi che dovranno essere pagati a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Nelle prossime settimane, invece, saranno perfezionati gli accordi individuali con i calciatori, il tecnico e i suoi collaboratori come richiesto dalle normative vigenti. In una lettera indirizzata al CEO Guido Fienga, gli atleti giallorossi hanno dichiarato: “Scriviamo per esprimere il nostro sostegno alla Società per tutto quanto sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall’emergenza Covid-19. Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo anche conto che tutto ciò non basterà a far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza in corso. Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria. Confermiamo inoltre tutto il nostro supporto alle iniziative della Roma e di Roma Cares per aiutare chi si trova in difficoltà a causa del virus. Forza Roma!”.