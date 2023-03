Roma, omaggio a Di Bartolomei: affisse le sue frasi iconiche all’Olimpico

La Roma negli ultimi anni, grazie ai Friedkin, ha avuto un occhio di riguardo per la storia del club giallorosso. Dall'inserimento del vecchio stemma alla nuova maglia ispirata ai colori dell'Alba. La società ha creato un legame con i tifosi e anche l'ultima iniziativa ha fatto felice molti sostenitori. Nell'area Hospitality dello stadio Olimpico sono state affisse delle frasi di Agostino Di Bartolomei con la sua firma sotto: "La Roma è il cuore antico di questa città, antica com'è antico il Mondo". Non poteva mancare il suo omaggio ai romanisti: "Ci sono i tifosi di calcio e poi ci sono i tifosi della Roma". Il figlio di Ago ha commentato così sui social: "La scelta di passare da un font al recupero delle firme dei giocatori è qualcosa che sa di attenzione, di pizza fichi e prosciutto mangiata coi nonni prendendo il 2 per lo stadio: una scelta dolce e di cuore Ma anche una scelta vincente. Bravi". Le scritte non sono fisse e possono cambiare di partita in partita.