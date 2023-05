Roma, oltre 30mila abbonamenti nella prima fase. Rinnovi aperti fino al 9 giugno

Cifre record per la prossima stagione. La campagna abbonamenti prosegue anche se da oggi però non ci sarà più la garanzia di avere lo stesso seggiolino

Tutta la concentrazione e l'attenzione dei tifosi della Roma al momento è tutta riversata sulla finale di Europa League ma in molti, hanno già riconfermato il proprio posto allo Stadio Olimpico nella prossima stagione. La fase 1 per gli abbonamenti 23/24 si è infatti conclusa con oltre 30mila tessere staccate. Chi vorrà rinnovare il proprio abbonamento potrà farlo fino al 9 giungo anche se da oggi senza la garanzia di avere lo stesso seggiolino occupato in questa stagione.