Roma, Kumbulla: “Siamo a metà dell’opera”. E Zaniolo celebra le 100 presenze

I giocatori giallorossi esultano sui social dopo la vittoria in Olanda e Zaniolo celebra le 100 partite

La Roma fa il suo e passa in casa del Vitesse nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Una vittoria faticosa soprattutto per il primo tempo di sofferenza, poi nella ripresa i giallorossi controllano. Man of the match, nel bene e nel male, Sergio Oliveira che prima segna la rete del vantaggio e poi si fa espellere. "Vittoria, gol e espulsione", scrive su Instagram il portoghese. Prestazione positiva anche per Kumbulla, ancora in crescita. L'albanese esulta sui social: "Abbiamo fatto metà del lavoro, vincendo su un campo difficile! Ora testa al campionato, Daje Roma!" Nicolò Zaniolo invece celebra con un post le 100 presenze giallorosse.