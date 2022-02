Roma, Oliveira sostiene la squadra a distanza: “Forza ragazzi”

Il centrocampista portoghese non ci sarà per un trauma contusivo al tallone sinistro

Alle 18.05 la Roma scenderà in campo contro lo Spezia, Sergio Oliveira non ci sarà a causa di un trauma contusivo al tallone sinistro. L'ex Porto salterà la prima gara da quando è stato acquistato, nonostante l'infortunio sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto per supportare i suoi compagna di squadra: "Forza ragazzi. Daje Roma". Al suo posto ci sarà Veretout, il centrocampista francese nelle ultime settimane era rimasto in panchina. In coppia con l'ex Fiorentina giocherà Cristante.