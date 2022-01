Roma, Oliveira è il primo centrocampista centrale a segnare nel match d’esordio

Già due record per Oliveira, dopo solo un tempo il centrocampista portoghese è entrato nella storia del club giallorosso

Sergio Oliveira è già nella storia della Roma dopo soli 45 minuti di gioco. Ha già infranto due record, è il primo centrocampista centrale della storia giallorossa ha segnare nel match d’esordio in Serie A nell’era dei tre punti. Inoltre è anche il primo portoghese a realizzare un gol per la Roma in campionato. Oliveira ha portato momentaneamente in vantaggio la squadra di Mourinho grazie al calcio di rigore realizzato contro il Cagliari. Penalty conquistato da lui stesso.