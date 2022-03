Roma, Oliveira affonda il Vitesse (1-0): primo passo verso i quarti di Conference

I giallorossi deludono nel primo tempo ma Oliveira regala un successo che avvicina Mou al turno successivo. Tra una settimana il ritorno all’Olimpico, mancheranno l’ex Porto espulso e Mancini diffidato e ammonito

Redazione

La Roma vede i quarti di Conference League. All’andata degli ottavi di finale contro il Vitesse vince 1-0 in Olanda: decide Sergio Oliveira, che dopo il gol all’esordio in Serie A trova anche quello alla prima in Europa con la maglia giallorossa. Contro i gialloneri - sesti in Eredivise - la squadra di Mourinho (che rinuncia inizialmente a Pellegrini e Smalling) però fatica eccome nel primo tempo, graziata dagli errori, di cui uno clamoroso, di Openda. Il campo di gioco è un disastro ma è solo un alibi per i giallorossi che di fatto non attraversano mai la metà campo tranne che nei minuti finali della prima frazione quando poi arriva il vantaggio con l’ex Porto. Nel secondo tempo Mou toglie i pessimi Vina, Maitland-Niles e Veretout e la partita cambia. A dieci dalla fine l’espulsione per doppio giallo di Sergio Oliveira che costringe i giallorossi agli straordinari. Tra una settimana il ritorno all’Olimpico: non ci sarà lui e neanche Mancini, diffidato e ammonito per proteste nel finale di gara.

Primo tempo flop, il “miracolo” è di Oliveira

Nel primo tempo Mou rinuncia a Smalling, Karsdorp e Pellegrini: in difesa torna Ibanez con Mancini e Kumbulla, con Vina e Maitland-Niles esterni e Veretout, Sergio Oliveira e Mkhitaryan in mezzo e Abraham-Zaniolo davanti. Nelle orecchie risuona ancora la frase di Mourinho secondo cui i primi minuti avrebbero raccontato che partita sarebbe stata. E il pensiero dei romanisti sarà stato univoco: un’altra serata europea di delusioni. Perché la Roma nel primo tempo è totalmente assente, distratta e imprecisa per 40’. Il Vitesse è più pronto, più reattivo e capisce subito che partita fare su un campo di quelle condizioni: lancio lungo verso le punte o cross dalla trequarti direttamente in area, senza cercare di costruire gioco in mezzo al campo. All’8’ la prima occasione con Openda, ma Rui Patricio è attento. Passano sei minuti e viene annullato per fuorigioco un gol a Grbic. Sono i due segnali dell’approccio disastroso della squadra di Mourinho, confermato dall’erroraccio in appoggio di Rui Patricio al 33’ graziato da un errore praticamente a porta vuota di Openda. La Roma si affaccia per la prima volta nella metà campo offensiva al 41’ con il primo corner, dal quale nasce il primo tiro in porta di Abraham con salvataggio miracoloso di Houwen. Sullo scadere nel primo tempo il clamoroso vantaggio della Roma: da una punizione nasce una mischia nella quale il più bravo è Sergio Oliveira che col sinistro trova l’incrocio dei pali da centro area e porta miracolosamente i giallorossi negli spogliatoi avanti 1-0.

La Roma controlla, poi Oliveira la mette nei guai

Il secondo tempo comincia con tre cambi: escono i deludenti Vina e Maitland-Niles, i peggiori in campo, e Veretout. Dentro Karsdorp, El Shaarawy e Cristante. Il Vitesse parte con un ritmo ben diverso rispetto a quello del primo tempo nonostante il tifo incessante sugli spalti. Il primo tentativo dei padroni di casa arriva poco dopo il 60’ con un tiro debole di Oroz ma la vera occasione ce l’ha Abraham dopo un errore di Rasmussen: Tammy si ritrova davanti a Houwen ma il suo tocco sotto è respinto proprio dal portiere. Dietro la Roma fatica decisamente meno del primo tempo, per merito di un atteggiamento più concentrato. A 10’ dalla fine Oliveira è ingenuo e si prende la seconda ammonizione che lascia i suoi in inferiorità numerica. Grbic spreca una buona occasione, Mancini si prende il giallo che gli farà saltare il ritorno e Mourinho si copre con Smalling al posto di Mkhitaryan. E così porta a casa un 1-0 che fa ben sperare in vista del ritorno.

Il tabellino di Vitesse-Roma 0-1

Marcatori: 45+1’Oliveira

Vitesse(4-3-3): Houwen; Oroz (82’ Buitink), Doekhi, Rasmussen; Wittek, Tronstad, Domgjoni (82’ Bazoer), Dasa; Grbic, Openda (82’ Frederiksen), Bero. A disposizione: Schubert, Reiziger, Hajek, Gboho, Vroegh, Yapi, Huisman, Manhoef, De Regt. All.: Letsch.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles (45’ Karsdorp), Veretout (45’ Cristante), Sergio Oliveira, Vina (45’ El Shaarawy), Mkhitaryan (87’ Smalling), Zaniolo (66’ Pellegrini), Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Diawara, Bove, Perez, Felix, Shomurodov. All.: Mourinho

Arbitro: Raczkowski. Assistenti: Kupsik- Siejka. IV Uomo: Musial.

NOTEAmmoniti: 7’ Vina, 33’ Oroz, 70’ Oliveira, 86’ Mancini Espulsi: 78’ Oliveira