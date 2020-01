Roma, oggi niente allenamento: domani la rifinitura in vista del Genoa

Fonseca regala 24 ore di riposo alla Roma. I giallorossi, dopo la vittoria contro il Parma in Coppa Italia, oggi non si alleneranno a Trigoria. Lo staff ha scelto di concedere un giorno di relax alla squadra, che domani tornerà al Fulvio Bernardini e sarà già tempo di rifinitura: dopo l’ultimo allenamento in vista della trasferta di Marassi, la conferenza stampa di Paulo Fonseca e poi la partenza per Genova. Fischio d’inizio della partita contro il Genoa di Nicola domenica alle 18.