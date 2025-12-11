Roma, oggi la decisione di Costa d’Avorio e Marocco su Ndicka ed El Aynaoui

Gasperini aspetta, e lo fa con impazienza visto che la sfida col Como è tra soli 4 giorni. Oggi però dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata riguardo la possibilità di trattenere per un giorno in più Ndicka ed El Aynaoui prima della partenza per la Coppa d'Africa. In questi giorni la Roma ha lavorato intensamente con le Federazioni di Costa d'Avorio e Marocco per ottenere un piccolo permesso di 24 ore visto che la sfida a Nico Paz e compagni si disputerà lunedì sera. Il tutto col benestare della Fifa che ha lasciato la decisione alle due nazionali. Il Marocco sarà impegnato il 21 dicembre nella gara d'esordio contro le Comore mentre la Costa d'Avorio giocherà la sua prima partita il 24. Possibile quindi uno spiraglio almeno per il difensore.