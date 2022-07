Roma, oggi inizia il raduno a Trigoria: arrivati tutti i calciatori

I giallorossi si radunano questa mattina a Trigoria per svolgere la prima sessione di allenamento della stagione

Oggi inizia la nuova stagione della Roma, infatti i giallorossi si radunano questa mattina a Trigoria per svolgere la prima sessione di allenamento della stagione. Sabato è già in programma la prima amichevole contro il Trastevere. Il primo ad arrivare è stato il gm Tiago Pinto, seguito da Shomurodov e Matic. Il neo acquisto è stato presentato ieri in conferenza stampa e si è fatto trovare subito pronto da Mourinho. Presenti una ventina di tifosi fuori il centro sportivo e diversi giocatori hanno firmato autografi e scattato selfie.