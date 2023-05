Roma, oggi è la viglia della finale. Il club sui social: “Buongiorno da Budapest”

Sempre meno ore dividono la Roma dall'appuntamento con la storia. Domani alle 21 i giallorossi scenderanno in campo alla Puskas Arena per affrontare il Siviglia. Tra ieri e oggi, moltissimi i tifosi si sono messi in viaggio per raggiungere la capitale ungherese. Saranno circa 20mila i giallorossi che siederanno sulle poltroncine dello stadio nella serata di domani per dare l'ultima spinta alla squadra, dopo un anno all'insegna del calore e della passione. Suoi suoi canali social il club inizia a dare la carica. Bellissimo lo scatto della maglia della finale, rossa con una patch speciale che riporta data e luogo della sfida, con la città sullo sfondo. Nella didascalia si legge: "Buongiorno da Budapest". Nel pomeriggio la squadra, dopo aver svolto la seduta di allenamento a Trigoria, volerà in Ungheria dove, alle 17:45, è prevista la conferenza stampa di Mourinho.