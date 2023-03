Roma, oggi al Verano il club ricorderà Italo Foschi nel giorno del suo compleanno

Il 7 marzo 1884 nasceva Italo Foschi: il fondatore e primo presidente della Roma. Il club renderà omaggio al 'papà' dei giallorossi oggi al Verano. Alle 14.15 al Cimitero della Capitale la società lo ricorderà con una piccola cerimonia nel giorno del suo compleanno. Foschi riuscì ad unire nel 1927 l'Alba, la Fortitudo e il Roman: "A me va riconosciuto il merito di aver valorizzato, come non era mai avvenuto per il passato, il gioco del calcio a Roma".