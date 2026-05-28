È stato un finale di stagione praticamente perfetto per la Roma di Gasperini che dopo 7 anni è riuscita a centrare il traguardo Champions. Un obiettivo che darà una mano ai Friedkin dal punto di vista economico, ma prima ci sarà comunque da fare i conti con la scadenza del 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play finanziario. I ricavi dalla prossima partecipazione alla Champions riguardano, infatti, il prossimo bilancio, quindi non toccano quei 60 milioni (circa) di plusvalenza che il club giallorosso è tenuto a generare per evitare sanzioni dalla UEFA. Tuttavia, la data del 30 giugno rischia di essere illusoria se la via sarà quella di cedere uno dei big in rosa, in particolare se si parla di Ndicka e Koné. Mentre parte della rosa, infatti, si gode il meritato riposo, altri si preparano al Mondiale che si disputerà in America a partire dall'11 giugno e questo potrebbe complicare i piani della Roma.

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Il Mondiale accelera i tempi

Risulta difficile immaginare chela Roma riesca a concretizzare la cessione di uno tra Ndicka e Koné. Gli stessi giocatori saranno totalmente coinvolti dal torneo e non vorranno preoccuparsi di altre questioni con in ballo una vetrina così importante. Il rischio, allora, è quello di dovere provare a chiudere una cessione di questo tipo. È vero che i calciatori tra poco inizieranno la preparazione, ma è sicuramente più fattibile che a competizione in corso. Più tempo potrebbe arrivaredei due calciatori durante la fase a gironi (che finirà il 24 giugno), ma non è per nulla scontato, anzi. Ladi Koné è, senza dubbio, una delle favorite al successo finale e non dovrebbe avere problemi a superare il gruppo con Iraq, Senegal e Norvegia. Lanon avrà vita facile, ma tolta la Germania se la giocherà senza problemi conper accedere al turno successivo. L'ipotesi più concreta resta, dunque, quella di provare a cedere uno dei big

Fattore Mondiale da considerare anche sul versante delle entrate. Mentre Mason Greenwood non è stato convocato dall'Inghilterra, diverso è il discorso per Crysencio Summerville, chiamato dall'Olanda. Se il giocatore dovesse far bene la sua valutazione potrebbe schizzare alle stelle, nonostante la retrocessione in Premier con il West Ham. Anche in questo caso la rapidità potrebbe essere decisiva per portare a casa rinforzi importanti e battere sul tempo la concorrenza.

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Un'altra via, ma rischia Soulé

D'amico subito al lavoro

Il discorso non interessa, ovviamente, Mile, ma club e giocatore sembrano intenzionati adsenza se e senza ma. Un'altra ipotesi sul tavolo è, invece, quella dicitati prima e rientrare nella cifra attraverso. A cominciare da Tommasoche il Genoa pensa di riscattare per circa. Dai prestiti possono arrivare altri milioni con Salah-Eddine, Saud e Shomurodov che hanno fatto bene e saranno riscattati dai rispettivi club. Anchepotrebbe diventare un'occasione di mercato: parecchi club di Premier lo seguono e la Roma lo cederebbe ad una cifra intorno ai. Tuttavia, potrebbe essere ancora necessaria una cessione diè quello che rischia di più. La pubalgia ha condizionato la sua stagione e Gasperini è già a caccia di nuovi esterni. L'interesse pernon gioca a favore dell'argentino in quanto entrambi da impiegare nel settore di destra. E con un Dybala prossimo al rinnovo, la sensazione è che Mati non sia ritenuto incedibile.Di questo e tanto altro dovrà occuparsi da subito Tony. Il dirigente si è liberato ieri dall'Atalanta ed è prossimo all'approdo in giallorosso. Già oggi ci sarebbe stato uncon Gasperini per discutere immediatamente delle questioni in ballo. La stagione della Roma è finita da pochissimo, ma bisogna agire in breve tempo per arrivare preparati ai nastri di partenza della prossima stagione.