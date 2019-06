Roma, Nzonzi è un caso: assente ingiustificato. Il francese vola a Ginevra, il Lione spinge – FOTO

Altro giro, altro rebus. Neanche il tempo di cominciare la preparazione estiva che la Roma deve fare già i conti con il primo vero caso della nuova stagione. Steven Nzonzi non si è presentato alle visite mediche che ieri erano in programma per tutta la rosa giallorossa, ad eccezione di Diego Perotti che ha svolto i test d’idoneità fisica questa mattina. Il centrocampista francese è sparito e per lui, verosimilmente, è in arrivo una multa da parte della società. Dietro il comportamento del giocatore – costato alla Roma di Monchi 30 milioni di euro e arrivato a Trigoria con i crismi del campione del mondo – ci sono ragioni di mercato. Il Lione sembra interessato al classe ’88 prelevato un anno fa dal Siviglia, i giallorossi sono pronti a cederlo senza remore, viste le 39 presenze stagionali decisamente poco esaltanti. Nella Roma Nzonzi non si è mai inserito, la sua avventura a Trigoria si avvia mestamente al termine, anche se con tanto di giallo per la sua assenza ingiustificata. Il Lione è alla finestra, ha chiesto il giocatore ma a questo punto il problema starà nel costo del cartellino. Dopo una stagione così, Nzonzi si è naturalmente svalutato rispetto all’investimento dello scorso anno, ma la Roma non può assolutamente permettersi di scendere sotto i 25 milioni per la cessione, altrimenti sarebbe minusvalenza. Difficile sperare in una cifra del genere, per questo potrebbe non essere così remota l’ipotesi di un prestito.

Nel frattempo, Steven Nzonzi è stato “ritrovato”: in tarda mattinata il centrocampista francese è salito su un volo dall’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi verso Ginevra con la madre e la sorella Karen, dove è stato immortalato in un video pubblicato da quest’ultima sul suo account Instagram. Nzonzi è sempre più lontano da Roma…