Roma, nuovo tatuaggio per Spinazzola: un leone a simboleggiare la forza

Non è facile ripartire dopo un infortunio così grave ma la grinta non gli è mai mancata e oggi ha deciso di tatuarsi il re della savana. Nella speranza di rivederlo presto in campo

Redazione

In attesa di tornare in campo, il 37 giallorosso ha deciso di fare un nuovo tatuaggio. Sulla parte alta del braccio sinistro ha fatto disegnare una foresta con un leone e una leonessa. Il significato del tatuaggio non è stato spiegato ma probabilmente è un riferimento alla forza e al coraggio. Il leone simboleggia la leadership e la leonessa l'amore per la famiglia. Per la realizzazione si è affidato ad un tatuatore genovese, tra i migliori in Italia.

Mourinho aspetta Spinazzola almeno per la fine del 2021. Ma il medico che lo ha operato in estate non ha rassicurato i tifosi della Roma su un rientro anticipato: "Non possiamo indicare una data precisa per un infortunio così grave". I giallorossi hanno bisogno della freccia a sinistra, vista anche la fragilità di Vina e Calafiori. Il recupero procede a gonfie vele come testimoniato anche da alcuni video presenti sui social.