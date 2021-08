Roma, nuovo numero di maglia per Calafiori

Nuova stagione e nuovo numero sulla maglia per il terzino sinistro

Dal 61 in onore del suo idolo Daniele De Rossi (16 al contrario) al 13: questa è la decisione di Riccardo Calafiori che in questa stagione indosserà un nuovo numero sulla maglietta. Attraverso un post sul proprio profilo Twitter, la Roma ha ufficializzato la novità sulla maglia di Calafiori. Per il terzino classe 2002 si tratta del terzo cambio: prima con il 14, poi con il 61 e ora con il 13. Un nuovo numero magari per esorcizzare e scacciare via la sfortuna dopo un'annata sfortunata per via degli infortuni. Mourinho ha già lasciato intendere quanto voglia puntare sul giovane ex Primavera, ora però è tutto nelle mani di Calafiori che dovrà sfruttare al meglio gli spazi che gli darà lo Special One.