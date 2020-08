Roma, nuovo messaggio dei tifosi ai Friedkin: “Il vecchio stemma il trofeo più bello” – FOTO

Ancora uno striscione dei tifosi della Roma per la nuova proprietà. L’obiettivo è sempre lo stesso: riavere indietro il vecchio stemma. Stavolta il messaggio, a firma “Gruppo Roma”, arriva dalla cornice di Via Piccolomini, a due passi da San Pietro. “Mr. Friedkin, vinciamo il trofeo più bello, il nostro stemma” si legge. Una battaglia che alcuni gruppi della Curva Sud stanno portando avanti da mesi e alla quale non sembrano disposti a rinunciare. Online anche la petizione firmata da 12mila persone. Per il momento dalla società non è arrivata nessuna risposta sull’argomento, ma con l’insediamento a Trigoria dei nuovi proprietari sicuramente il discorso tornerà d’attualità.