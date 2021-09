Roma, nuovo kit away in vendita nei Roma Store

Il nuovo kit giallorosso, targato New Balance, è ora disponibile in tutti i punti vendita e online

È finalmente disponibile alla vendita l'intero completo away della Roma 2021/2022. Come riporta il sito ufficiale del club giallorosso, è ora possibile acquistare la nuova maglia da trasferta targata New Balance presso i Roma Store e online. La maglia è bianca, con dei bordi sulle maniche giallo, rosso e arancio. I tifosi ora attendono la terza maglia, ancora non svelata dal club.