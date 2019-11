Roma, nuovo innesto: Scott Sandalow direttore sviluppo del brand giallorosso in America

La Roma continua a cambiare e a rinforzarsi. Non solo in campo, visto che nelle ultime settimane il club giallorosso ha dato vita a una vera e propria rivoluzione. E anche due figure storiche come Tempestilli e Baldissoni potrebbero presto rientrare in questo rimpasto societario. La Roma, al centro delle voci sugli incontri con Dan Friedkin per il possibile passaggio di proprietà del club, sta puntando sempre di più sul settore marketing. L’ultimo innesto risponde al nome di Scott Sandalow, che è il nuovo Direttore sviluppo del brand’ per quanto riguarda l’America. “Sono molto emozionato di far parte di uno dei club più innovativi al mondo e non vedo l’ora di raccontare la sua storia”, ha scritto il nuovo ‘acquisto’ della Roma, che lavorerà da New York. Formato tra il Columbia College e la University of Manchester, ha poi cominciato la sua attività lavorativa alla CBS nel settore marketing. Poi Sandalow si è specializzato soprattutto nel mondo dei digital media, da subito applicato allo sport e al calcio.

Prima il Chicago Fire Soccer Club, poi la parentesi con il ritorno a All Terrain e infine l’approdo ai New York Red Bulls: qui ha lavorato come web editor e social media manager. Nel luglio 2016 la grande occasione e la firma con il Bayern Monaco, in cui si è occupato sempre nell’elaborazione di contenuti e di servizi per i tifosi. Ad agosto 2019 la ‘promozione’ a senior manager e responsabile del digital marketing, anche in questo caso dedicandosi alle iniziative per i tifosi. Con la sede operativa sempre a New York, da dove ora dirigerà anche lo sviluppo del brand Roma nel continente americano. Anche Paul Rogers, responsabile dell’area digital giallorossa, ha accolto Scott Sandalow: “Sono molto emozionato per il fatto che Scott si sia unito a noi negli Stati Uniti. È una delle persone più talentuose in questo settore, credo che farà un grande lavoro grazie alla sua comprovata esperienza che lo ha portato sempre ad andare incontro ai tifosi”.