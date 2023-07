Roma, nuovo giorno di allenamenti ad Albufeira: Kristensen balla a ritmo di musica

Continuano gli allenamenti presso l'Estadio Municipal di Albufeira. Oggi per i giallorossi solo un allenamento mattutino, e poi il pomeriggio libero in vista del prossimo impegno amichevole. Infatti domani sera alle ore 21 italiane la Roma affronterà la neo promossa nel campionato portoghese Estrela Amadora. Sarà il secondo match in Portogallo dopo quello con il Braga di mercoledì scorso. L'arrivo dei giocatori all'impianto sportivo è stato riportato dagli account ufficiali del club. Nel video spiccano le figure di Solbakken e Kristensen. Il secondo scende dal pullman ballando a ritmo di musica, ma purtroppo non sapremo mai qual'è la canzone che fa muovere così bene il neo acquisto giallorosso. Di sicuro un buon modo per iniziare questo nuovo giorno di lavoro, oltre che un segno positivo della sua integrazione all'interno della squadra con cui il giocatore ha già dichiarato di sentirsi a suo agio.