Roma, nuovo comunicato dei comitati contrari allo stadio: “Danno alla collettività”

Roma 24 agosto

Il disinteresse dell’Amministrazione Comunale verso l’area si è anche tradotta nella mancata trascrizione degli espropri, cosicché numerose particelle non sono mai state “intestate” a Roma Capitale….se non negli ultimi mesi!

"Questi atti di sciatteria e non curanza della cosa pubblica, per i quali stiamo valutando dipresentare un esposto alla Procura della Repubblica, hanno di fatto impossibilitato la presa in carico e la cura dell area verde destinata a PARCO PUBBLICO impedendo al contempo, a qualsiasi Giunta susseguitasi negli anni, di dare seguito ad attività di PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE delle aree, che sono quindi state lasciate COLPEVOLMENTE in uno stato di ventennale abbandono".