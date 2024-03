Roma, nuovi dettagli sulla maglia speciale per il derby: ecco i numeri – VIDEO

La Roma ha lanciato un altro indizio social sulla maglia che la formazione di De Rossi indosserà nel derby contro la Lazio del prossimo 6 aprile. Il club, infatti, ha postato un ulteriore video short in cui compaiono i numeri che caratterizzeranno il retro della divisa giallorossa. Si tratta di numeri di colore bianco che all'interno avranno dei richiami alla mappa della città di Roma e lo stemma della tradizione con la scritta ASR. La nuova maglia, ASR Original Jersey targata Adidas, sarà disponibile dal 2 aprile fino ad esaurimento scorte.

