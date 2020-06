Roma, nuovi dettagli sulla maglia home 2020/21 – FOTO

Arrivano nuove immagini della maglia che la Roma indosserà nella stagione 2020-21. Dopo le indiscrezioni dello scorso aprile ecco nuovi scatti della futura divisa del club capitolino. Le immagini confermano il ritorno al passato scelto da Nike, con le strisce giallo-arancioni che tanto ricordano la “maglia ghiacciolo” della stagione 1979-80, quella della terza Coppa Italia.

È possibile che il kit venga presentato a breve, dal momento che la Roma è solita indossare la nuova maglia in occasione dell’ultima gara del campionato. Sarà però da capire quali saranno i font delle lettere e dei numeri, dal momento che, a differenza degli scorsi anni, a partire dalla prossima stagione il font non verrà deciso dallo sponsor tecnico, bensì dalla Lega Serie A. Che come accade in Premier League ha scelto di rendere identici i caratteri per ogni squadra.

Per quanto riguarda le altre divise, l’ultimo aggiornamento sulla divisa da trasferta rimane quello dello scorso aprile (maglia avorio e pantaloncini rosso scuro), mentre per il terzo kit si parla di una maglia leopardata in colori bianco e nero. Quest’ultima maglia, però, non dovrebbe essere presentata prima di settembre.