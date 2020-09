Roma, nuove indiscrezioni sulla terza divisa 2020/2021: domina il nero con bande arancioni – FOTO

Con l’inizio della nuovo campionato alle porte – la Roma sarà impegnata in casa dell’Hellas Verona il 20 settembre -, filtrano anche nuove indiscrezioni sulla terza maglia che i giallorossi vestiranno nella stagione 2020/2021. FootyHeadlines ha pubblicato sul suo sito la divisa, completamente nera e abbellita da alcune bande arancioni lungo le spalle che si alternano al colore principale in prossimità del colletto, rigorosamente a “V”. La divisa, come tutte le altre terze maglie sponsorizzate dallo Swoosh, è ispirata alla linea Air Max, nel caso specifico alla serie iconica “Safari” (particolare caratteristico in prossimità dei dorsali).