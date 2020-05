Continuano ad arrivare altre indiscrezioni per il materiale tecnico della stagione 2020-21 della Roma. Il sito footyheadlines.com infatti ha svelato in anteprima la giacca pre-gara che si potrà comprare in tutti gli store giallorossi e Nike. Il tema è ispirato a quello della prima maglia che avrà delle bande nella parte superiore. Anche qui compare lo stesso motivo che percorre, però, l’intero indumento con i colori sociali della Roma.