Roma, nuova partnership per l’Asia: accordo con WIN365

Nuova importante partnership commerciale per la Roma. Il club capitolino ha siglato ufficialmente un accordo con la nota agenzia di scommesse online WIN365, leader nel settore per quanto riguarda il continente asiatico dall’alto dei 10 anni di esperienza nel settore. L’accordo prevede la creazione da parte del marchio di campagne di marketing che coinvolgano in Asia i giallorossi.

“Sono molto lieto, soprattutto in un momento così delicato, di dare il benvenuto a WIN365 come nuovo partner dell’AS Roma”, ha dichiarato Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale dell’AS Roma. “Sono convinto che questa partnership ci aiuterà a crescere in linea con le ambizioni del club, consolidando ulteriormente la posizione di entrambi i marchi e rafforzando la nostra strategia commerciale di sviluppo internazionale, che include partnership attive in tutti i continenti. Questo nuovo accordo ci consente anche di fare un altro passo avanti nel rafforzare i nostri legami con i nostri fan in Asia”.

Entusiasta anche il direttore commerciale di WIN365 Maurey: “Siamo molto lieti di aver raggiunto un accordo con uno dei migliori club del mondo. Siamo certi che WIN365 abbia qualcosa da offrire a tutti i tifosi dell’AS Roma. Basato sul concetto di correttezza, Win365 fornisce il miglior servizio ai nostri clienti”.