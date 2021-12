Roma, nuova partnership con Repx: nasce la carta prepagata giallorossa

Partnership tra Roma e Repx. I tifosi giallorossi potranno avere una carta prepagata personalizzata e con molti vantaggi nel mondo romanista

Nuova partnership per la Roma. Questa volta l'accordo è con Repx, società fintech inglese con DNA italiano, attiva nel settore dei pagamenti con la commercializzazione di carte prepagate. La collaborazione tra le due società permette ai tifosi giallorossi di avere una carta prepagata personalizzata con il logo della Roma e inoltre avere vantaggi, sconti e agevolazioni per tutto quello che riguarda il mondo Roma: merchandising, biglietti e inviti ad eventi speciali. Oltre a tutto ciò, la carta prepagata offre la possibilità di trasferire gratuitamente denaro tra tifosi in tempo reale. L'obiettivo è quello di rafforzare ancora di più la fedeltà ai colori giallorossi.