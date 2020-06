Roma, nuova partnership con Edison Energia – COMUNICATO

Nuova partnership commerciale per la Roma. Con un comunicato apparso sul proprio sito internet, Edison Energia ha ufficializzato l’accordo con la società giallorossa all’insegna della sostenibilità ambientale. Questo l’annuncio:

Edison Energia e AS Roma siglano un accordo all’insegna dell’energia sostenibile. Con la sponsorizzazione, firmata negli scorsi giorni, Edison Energia diventa il nuovo fornitore energetico ufficiale di AS Roma per tutte le sue sedi e gli store sul territorio nazionale. Le due aziende lavoreranno inoltre nei prossimi mesi allo studio della realizzazione di un impianto fotovoltaico per alimentare la sede di Trigoria e delle colonnine di ricarica per auto elettriche.

Dal primo luglio saranno disponibili offerte riservate ai tifosi della squadra che prevedono la fornitura di energia da fonti rinnovabili e la proposta di soluzioni di mobilità elettrica per contribuire a diffondere una cultura della sostenibilità ambientale.

«Siamo orgogliosi di affiancare una squadra iconica come la Roma e accompagnarla insieme ai suoi tifosi in un percorso verso la sostenibilità – è il commento di Massimo Quaglini, amministratore delegato Edison Energia –. Edison Energia mette a disposizione di AS Roma e dei suoi tifosi le sue persone e le sue competenze creando una ‘squadra’ che persegue e contribuisce concretamente alla costruzione di un futuro di sostenibilità e di migliore qualità della vita».

«Siamo davvero lieti di aver siglato questo accordo pluriennale con uno tra i principali player nel panorama del settore energetico italiano ed europeo – dichiara Francesco Calvo, Chief Operating Officer di AS Roma. Tra i motivi principali che hanno spinto AS Roma a voler fortemente Edison Energia nella propria famiglia sono la condivisione di vedute sui progetti volti alla sostenibilità ambientale, tema a cui il Club è molto attento, e il gran numero di offerte commerciali che il partner è disposto a immettere sul mercato a favore dei nostri tifosi».

Edison Energia e AS Roma studieranno diverse soluzioni all’insegna della sostenibilità ambientale sia per la società che per i suoi tifosi. I progetti vanno dalla realizzazione di impianti di autoproduzione rinnovabile all’interno del centro sportivo all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e si completeranno con l’offerta dal primo di luglio di soluzioni di mobilità privata a tutti i tifosi della Roma.

I tifosi giallo-rossi che sottoscriveranno un contratto luce o gas domestico, avranno accesso a un’offerta a prezzo bloccato per 12 mesi per la componente energetica che in questo modo è svincolata dalle fluttuazioni di prezzo della materia prima. Con Edison Luce Prezzo Fisso, inoltre, Edison Energia garantisce l’origine da fonte rinnovabile dell’energia consumata in casa, accompagnando i clienti verso stili di vita sempre più sostenibili ed ecologici. I sottoscrittori riceveranno inoltre in omaggio l’orsetto Edison, con la sciarpa dell’AS Roma, protagonista dell’ultima campagna di comunicazione della società per raccontare come ognuno di noi, con piccoli gesti, può promuovere e attivare cambiamenti positivi per tutti e per l’ambiente. E che proprio in virtù di queste scelte “smart” possiamo diventare l’Energia che cambia tutto. I tifosi che si iscriveranno al programma fedeltà Edison Ville riceveranno inoltre fino a 60 euro di buono sconto da spendere negli store del Club giallorosso.

Con questo accordo, Edison Energia entra a far parte in qualità di partner energetico anche del programma Easy Mobility lanciato a gennaio 2020 dalla AS Roma per migliorare l’esperienza dei propri tifosi nelle giornate di campionato e ridurre la congestione del traffico, promuovendo l’adozione della sharing mobility e dei mezzi elettrici per raggiungere e lasciare lo stadio.