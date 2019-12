Roma, nuova partnership con eCooltra

La Roma ha annunciato una nuova partnership. I giallorossi hanno trovato un accordo, della durata di due stagioni , con eCooltra per promuovere la mobilità sostenibile. L’azienda offre da anni il proprio servizio di scooter sharing nelle strade dellla Capitale. I mezzi utilizzati dal nuovo partner sono elettrici e quindi non inquinanti e ci saranno varie promozioni e contest per sensibilizzare i tifosi della Roma sulla necessità di rispettare l’ambiente. La collaborazione comincerà domenica 15 dicembre allo Stadio Olimpico in occasione dello scontro fra Roma e Spal. eCooltra offrirà promozioni agli spettatori, attraverso dei codici speciali, affinché possano raggiungere la struttura con gli scooter elettrici. Questo il comunicato ufficiale della società:

“La partnership con l’AS Roma è motivo di particolare orgoglio per noi”. – ha affermato Timo Buetefisch, fondatore e AD di Cooltra Group – “Impegno, rispetto, fiducia e lavoro di squadra sono valori che caratterizzano lo sport e la sostenibilità. Con l’accordo biennale siglato con l’AS Roma in qualità di alleato in tema di mobilità, intendiamo ulteriormente sensibilizzare circa la necessità di pensare al benessere del nostro pianeta. Gli operatori, le istituzioni, le aziende e le associazioni devono assumersi la responsabilità di creare e di proporre servizi sempre più sostenibili per garantire un futuro migliore. “Il Club da diversi anni è alla ricerca continua di partnership strategiche per alleggerire e migliorare le problematiche legate alla mobilità dei nostri tifosi nel giorno della gara” – ha affermato Francesco Calvo, COO di AS Roma – “Questa con eCooltra si colloca all’interno di una serie di collaborazioni che sposano appieno le nostre idee e arricchisce, fornendo un’ulteriore soluzione, le possibilità di raggiungere facilmente lo stadio rivolte al nostro pubblico, in maniera del tutto ecologica e funzionale”.