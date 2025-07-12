Richard Rios è uno degli obiettivi principali per il mercato della Roma. Il giocatore piace anche a Gian Piero Gasperini e, sebbene non sarà in grado di vederlo domani per l'inizio del ritiro estivo, la volontà è quella di prelevare il centrocampista dal Palmeiras il prima possibile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'altra proposta da parte della Roma e la distanza tra la domanda e l'offerta delle due squadre si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro: mentre infatti Il club brasiliano chiede 30 milioni, i giallorossi invece ne hanno offerti 25.