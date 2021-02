Roma, nuova Academy in Africa: apre la sede di Abuja in Nigeria

Nuova Academy per la Roma. Come confermato dal club giallorosso attraverso i propri canali ufficiali, il nuovo progetto, dopo l’apertura a New York e in Sudamerica, sbarca anche in Africa grazie alla nuova sede di Abuja, in Nigeria. Di seguito il comunicato:

“Il legame tra l’AS Roma e la Nigeria si stringe ancora di più con l’apertura dell’Academy di Abuja.

Il rapporto tra il Club giallorosso e la nazione nigeriana è infatti nato nel 2018, inizialmente attraverso i social media, con la creazione di un account in lingua Pidgin, a cui hanno fatto seguito partnership con istituzioni sportive e imprese locali. L’Academy di Abuja, sviluppata insieme al Garden City Panthers FC, è la prima realizzata sul continente africano.

“Siamo davvero contenti di aver siglato questa partnership con il Club. Questo progetto è il risultato del nostro fruttuoso rapporto con l’AS Roma, basato su programmi e opportunità di crescita e di allenamento messi a disposizione dei ragazzi in Nigeria attraverso le nostre academies. Questa nuova collaborazione rappresenta un traguardo importante per tutti noi”, ha spiegato Robinson Adakosa, Presidente del Garden City Panthers FC.

La nuova Academy consentirà a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e I 17 anni di allenarsi secondo le metodologie del settore giovanile dell’AS Roma, grazie ai consigli e al supporto dello staff tecnico del Club giallorosso e di figure professionali locali altamente specializzate. Inoltre, verranno fornite 60 borse di studio ai giocatori più talentuosi nelle categorie U-13, U-15 e U-17.

“Negli ultimi anni si è creato un ponte virtuale tra la Nigeria e il nostro Club”, ha dichiarato Francesco Calvo. “L’apertura della prima Academy nel continente africano ne è una conseguenza naturale e positiva, nonché il primo passo della Roma in un’area del mondo dove il calcio rappresenta una forte passione per tanti ragazzi e ragazze, ai quali e alle quali vogliamo fornire gli strumenti più efficaci per formarsi come persone e calciatori”.

Il piano di sviluppo prevede inoltre l’espansione sul territorio nigeriano attraverso l’apertura di altre sedi della AS Roma Academy a Port Harcourt, Yenagoa, Benin e Lagos”.