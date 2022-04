Roma, nove punti arrivati negli ultimi cinque minuti: così Mou non molla mai

El Shaarawy decisivo due volte al 91’, ma non è l’unico della rosa a fare la differenza in zona Cesarini

Ma da allora a oggi (o ieri) di acqua sotto i punti ne è passata parecchia, e le tante volte in cui la Roma è riuscita a strappare e racimolare punti qua e là non possono essere considerate solo fortuna, anzi. Siamo al 13 febbraio, i giallorossi sono sotto 2-1 contro il Sassuolo al Mapei, il colpo di Bryan Cristante a pochi secondi dal triplice fischio regala un punto fondamentale allo Special One. Ma è ancora troppo presto per parlare di svolta.

E allora spostiamoci a La Spezia. Partita a tratti noiosa, ma la squadra di Mou non molla e, proprio quando l’arbitro sta per far terminare l’incontro, ecco che Nicolò Zaniolo ci mette la faccia, in tutti i sensi. Rigore e gol di Tammy Abraham, altri due punti per la Roma, che continua a volare. Non contro l’Udinese, in effetti. Soffre tantissimo, ma c’è il capitano Lorenzo Pellegrini al 94’ a togliere le castagne dal fuoco alla squadra e a regalare un pareggio che per come si era messa la gara è oro colato.