Roma, furia Abraham: 13 gol senza rigori da novembre. Meglio solo Lewandowski

Tutte le marcature sono arrivate da dentro l'area di rigore e senza aver calciato nessun rigore

Mourinho gli aveva chiesto di diventare un mostro e Abraham obbedisce. Opta riporta che da inizio novembre 2021, senza contare le punizioni dal dischetto, solo Robert Lewandowski (14) ha segnato più gol di Tammy (a quota 13). Infatti oggi l'ex Chelsea contro l'Empoli ha trovato il nono gol in Serie A, secondo di fila dopo quello al Lecce in Coppa Italia. Questo dato lo rende l'inglese con il maggior numero di marcature in una singola stagione di Serie A dall'era dei tre punti. Non contento, il numero 9 della Roma si è ripetuto pochi minuti dopo girando in porta la spizzata di Mancini sugli sviluppi di un corner facendo registrare la doppietta. Tutti i gol sono arrivati da dentro l'area di rigore e senza aver calciato nessun rigore. L'attaccante è diventato sempre più decisivo, tanto da convincere lo Special One a non fare mai a meno di lui.