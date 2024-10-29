Continuano ad emergere nuovi retroscena da brividi sull'assurda serata della Roma a Firenze. Alla fine del primo tempo c'è stata una lite tra Juric e Mancini con il difensore che aveva poi deciso di non andare in panchina e rimanere negli spogliatoi. Poi dopo la partita i protagonisti di uno "scontro" sono stati Pellegrini e Ghisolfi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport al termine del match il direttore sportivo è sceso negli spogliatoi per fare un discorso alla squadra con l’aiuto dell’interprete del club, Claudio Bisceglia. Ha usato termini duri per far capire che queste brutte figure non sono accettabili. Un gruppo di giocatori non ha gradito tra cui anche Lorenzo Pellegrini e ha preso la parola cercando di difendere l'onore del gruppo.