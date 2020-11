Roma, non solo Dzeko: oggi tampone anche per Pellegrini

Non solo Dzeko. Oggi anche Lorenzo Pellegrini si è sottoposto al tampone che dovrà stabilire se potrà interrompere la sua quarantena, oppure no, come appreso da Forzaroma.info. Il numero 7 ha pubblicato un video sui social nel quale ha mostrato il suo allenamento odierno nel parcheggio di casa, segno che fisicamente sta bene. Per Dzeko oggi si tratta del terzo tampone in altrettanti giorni. Anche ieri il suo test covid ha evidenziato una carica virale ancora presente, anche se bassa. I giallorossi sperano di recuperarlo per il Parma, per averlo almeno in panchina. Pellegrini ha superato i lievi sintomi influenzali che ha avuto nei primi giorni e ora punta ad avere l’ok per tornare in campo. Tra domani e sabato potrebbe essere anche il turno di Fazio e Santon, mentre per Kumbulla se ne riparlerà la prossima settimana.

Marco Prestisimone – Valerio Salviani