Roma, non solo brutta e cattiva: tanta qualità negli ultimi gol dei giallorossi

Si parla poco del bel gioco espresso dalla squadra di Mourinho, anche il tecnico lo aveva evidenziato dopo la trasferta di Genova

Brutta, sporca e cattiva ma anche bella e spumeggiante nel costruire le azioni. E’ questo il mix perfetto che ha cambiato la Roma negli ultimi 4 mesi. Mourinho non è un “giochista” ma bensì un pragmatico e lo ha anche ribadito nel post gara contro il Bodo: “Giocare bene e vincere è perfetto, fantastico. Giocare bene e perdere non mi piace, va bene per quelli che si difendono con la scusa della filosofia e dell'identità e poi non vincono nulla”. Ma questo non significa che la sua squadra giochi male, anzi le ultime uscite hanno dimostrato il contrario nonostante l’impegno del giovedì. Lo Special One ha dato un’identità e una mentalità ad una squadra che l’anno scorso ha sofferto a livello psicologico ogni big match. Lo scorso anno a questo punto della stagione erano 11 i punti che speravano i giallorossi e la Juventus, nonostante la differenza sostanziale tra le due rose e qualche errore arbitrale di troppo la distanza si è dimezzata grazie al tecnico portoghese (5).