Roma, non è Rinato Sanches: solo 4 minuti con De Rossi, il riscatto è impossibile

Non gioca titolare dal 5 novembre, ed è ben lontano dal 55% di presenze utili per il riscatto. Un flop totale di mercato

Redazione 13 marzo 2024 (modifica il 13 marzo 2024 | 10:08)

Non è Rinato, nemmeno con la cura De Rossi. L'avventura di Renato Sanches con la Roma prosegue nell'anonimato assoluto e con nuovi infortuni muscolari che impediscono a Daniele anche solo di provarlo in allenamento. Fin qui, sotto la nuova gestione, il portoghese ha giocato solo 4 minuti. Peraltro con parecchie ombre, nel finale col Torino. Poi solo panchina, riscaldamento e infine il nuovo stop che lo ha tenuto ai box nelle ultime due partite. Quei box che Sanches conosce bene avendoci passato 15 domeniche, senza contare i giovedì di coppa. Fin qui nella rosa solo Abraham ha giocato meno minuti del centrocampista voluto fortemente da Tiago Pinto. L'ex Benfica ha disputato 120 minuti in campionato, meno di due partite. Partendo titolare solo contro l'Empoli nell'ormai lontanissimo 17 settembre scorso quando segnò anche il suo unico gol in maglia giallorossa. Poi solo panchine, fatta eccezione per l'Europa dove ha trovato spazio contro lo Sheriff il 5 novembre, anche stavolta non finendo la partita.

Nel 2024 è sceso in campo solo 4 minuti, come i milioni che percepisce a stagione (3,6 più bonus). E che continuerà a percepire al Psg la prossima stagione. Perché ormai è impossibile per Renato raggiungere le condizioni per il riscatto obbligatorio concordato in estate tra la Roma e il club francese. A Sanches serviva il 55% delle presenze stagionali, al momento siamo fermi a meno dell'otto per cento. Un flop clamoroso, forse unico nella storia della Roma. L'ossessione di Pinto è diventata un incubo per i Friedkin che invano hanno provato a rimandare al mittente il centrocampista nella finestra invernale di mercato. Il no di Sanches alla Turchia ha obbligato il Psg a mantenere il prestito alla Roma. Ora, come detto, è di nuovo fermo. Sarà un miracolo rivederlo in campo da qui alla fine della stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.