Roma, nodo Zaniolo: Mourinho lo riprende, vuole di più

Il tecnico portoghese ha avuto un confronto con il suo talento dopo le ultime prove

Nella Roma c'è una questione Zaniolo. Il nuovo modulo studiato da Mourinho penalizza il numero 22 giallorosso, che già nel 4-2-3-1 era chiamato a coprire parecchi metri di campo e ora, con la doppia punta, rischia addirittura di andare in panchina come a Venezia. Come racconta anche 'La Gazzetta dello Sport', in settimana Zaniolo è stato anche ripreso dal tecnico portoghese, che pretende di più da lui. E invece Zaniolo ha lamentato proprio la poca lucidità in zona gol a causa del lavoro importante e della corsa che Mourinho gli chiede anche in fase difensiva. Discorso non così diverso da quello di Mkhitaryan, che infatti può restare fuori. La possibilità per Zaniolo è che lo Special One lo schieri al fianco di Abraham nel 3-4-1-2, al posto quindi di Shomurodov.