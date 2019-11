Roma-Nike, giovedì l’evento nel cuore della Capitale. Presenti Pellegrini e Zaniolo – FOTO

La Nike celebrerà la partnership con la Roma con un evento dedicato, in programma giovedi 21 novembre alle ore 17 presso lo store di Via Del Corso dello sponsor tecnico. Saranno presenti anche alcuni tesserati giallorossi: Zaniolo, Pellegrini e Antonucci per la prima squadra degli uomini; Bartoli, Giugliano, Andressa, Bernauer, Bonfantini e Serturini rappresenteranno invece quella femminile. Questo il comunicato:

“Celebriamo insieme la nostra squadra e la nostra città. “Art, Sport, Roma “è il concetto con cui vogliamo rendere omaggio alle tre maglie della stagione 19/20. E non siamo soli.

Zaniolo, Pellegrini, Antonucci, Bartoli, Giugliano, Andressa, Bernauer, Bonfatini e Serturini saranno con noi al Nike Store di via del Corso dalle 17:00 di giovedì 21 novembre.

Ad accoglierli ci sarà Gemello, rapper e artista di fede giallorossa e presentatore per l’occasione dell’evento. Ad accompagnarlo, un’altra voce della capitale di fede giallorossa, Gianni Bismark. Insieme rivisiteranno le tre maglie della stagione attuale rendendole delle vere e proprie opere d’arte, insieme a Nina, Detshorore e altri ancora. Sarà necessario iscriversi sul sito per conoscere tutti i nostri ospiti e incontrare i calciatori e le calciatrici della Roma”.