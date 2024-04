Roma, niente ritorno nella capitale dopo il Milan: mini-ritiro in vista di Udine

Niente ritorno a Roma, per limitare spostamenti inutili e fatiche ulteriori. La Roma dopo la partita col Milan a San Siro resterà in Lombardia per preparare la sfida di Udine di domenica alle 18 decisiva per la corsa alla Champions. La scelta presa da De Rossi non prevede quindi il rientro nella capitale nella notte di venerdì visto che la Roma sarebbe poi dovuta ripartire meno di 48 ore dopo per il Friuli. La Roma sbarcherà a Milano domani pomeriggio e da venerdì mattina si allenerà al centro sportivo "Monzello" dove svolgerà anche la rifinitura di sabato. Intorno alle 19,30 di giovedì andrà in scena la conferenza stampa di DDR che quindi salterà poi l'appuntamento con la stampa nel prepartita di Udinese-Roma. Domenica notte il ritorno nella capitale per preparare la sfida di giovedì prossimo contro il Milan all'Olimpico.