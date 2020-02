Roma, niente operazione per Diawara: continuerà con la terapia conservativa

Amadou Diawara, infortunatosi con la Juventus in Coppa Italia, aveva riportato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Per oggi era atteso un responso sul possibile intervento chirurgico che per il momento sembra scongiurato. Il centrocampista guineano, infatti, continuerà con la terapia conservativa già intrapresa dopo i primi esami a Villa Stuart. Ulteriori accertamenti per monitorare lo stato di risposta del ginocchio verranno fatti tra una settimana, al più tardi entro dieci giorni. Dovesse essere confermato questo iter riabilitativo, l’ex Napoli potrebbe accorciare i tempi di recupero inizialmente stimati.