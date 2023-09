Roma, niente nazionale per Aouar e Zalewski: le loro condizioni

Il centrocampista e l'esterno giallorosso rimarranno a Trigoria per recuperare al meglio. Ottime possibilità di rivederli in campo dopo la pausa

Houssem Aouar e Nicola Zalewski non hanno risposto alla convocazione delle proprie nazionali. L'algerino, uscito dopo mezzora nel match contro il Milan, ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra mentre il polacco un fastidio allacoscia anteriore sinistra. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni dalle parti di Trigoria ma entrambi sono stati risparmiati per gli impegni internazionali con Algeria e Polonia. Il loro recupero verrà monitorato giorno per giorno ma ci sono ottime possibilità di vederli almeno tra i convocati nella sfida contro l'Empoli al rientro dalla pausa (17 settembre).