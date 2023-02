Roma, niente invidia: il settore giovanile è 15° nel mondo. Il Salisburgo è dietro

Il Salisburgo sarà pure nei pensieri di Pinto, ma la Roma con Bruno Conti in prima fila il suo settore giovanile continua a coltivarlo davvero bene. Secondo l'analisi del CIES, infatti, il valore di mercato dei giocatori giallorossi provenienti dalla cosiddetta Cantera è pari a 86 milioni. Il valore sale a 189 milioni considerando anche i calciatori ceduti ad altre squadre come Frattesi, Politano o Scamacca. Nessuno in Italia ha un valore simile mentre nel mondo la Roma è al 15° posto ed è l'unica squadra italiana ad essere presente nella top 20. A guidare in vetta c'è il Chelsea mentre il resto del podio è occupato da Barcellona e Manchester City. Il Salisburgo si trova alla 18° posizione, alle spalle quindi del club giallorosso.