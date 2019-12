Roma, niente di grave per Pellegrini: sostituito per i ripetuti pestoni al piede

Lorenzo Pellegrini sta bene. Durante la sfida di ieri vinta dalla Roma contro la Fiorentina il centrocampista giallorosso ha dovuto abbandonare il campo dolorante soprattutto in seguito a un duro intervento di Eysseric. Arrivato a bordo campo ha fatto segno di aver ricevuto un duro pestone al piede destro. Il giocatore non ha riportato nulla di grave e la sostituzione è stata soltanto dovuta ai ripetuti interventi subiti nel corso della partita. Adesso vacanze per il numero 7 romanista, atteso al 2020 della consacrazione dopo una parte finale di 2019 a livelli altissimi.