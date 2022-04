Roma-Bologna, Mourinho non terrà la conferenza stampa della vigilia

News as roma: tutte le notizie

Lo Special One non parlerà in conferenza stampa prima del match di domenica

Redazione

Dopo il pareggio contro il Leicester al King Power Stadium, la Roma sarò impegnata domenica alle 20.45 contro il Bologna che ultimo match di campionato ha fermato l'Inter di Simone Inzaghi. Josè Mourinho non parlerà alla stampa prima della sfida ai rossoblu e non è la prima volta in questo campionato, è già accaduto nelle ultime due partite di campionato contro Napoli e Inter.