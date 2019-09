Roma, niente Champions: congelato il progetto dell’Under 23

La mancata qualificazione in Champions della Roma nella scorsa stagione ha senza dubbio cambiato i piani economici e di mercato della società giallorossa. Non solo, perché anche il progetto dell’Under 23 è stato congelato proprio per questo motivo. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com, in estate c’erano stati dei contatti con Carmine Gautieri, un ex, che poi si è ritrovato col cerino in mano e senza squadra anche se ora sembra vicino alla Triestina. La Juventus resta quindi l’unica squadra ad avere la squadra dell’Under 23.