Roma-New Balance, accordo vicino: ecco i primi prototipi della nuova maglia – FOTO

La Roma si avvicina sempre più al suo sponsor tecnico. Dopo l’addio di Nike, il club giallorosso è vicino alla firma dell’accordo con New Balance, che fornirà le nuove maglie e il materiale per le prossime stagioni. Ormai sembra mancare veramente solo l’annuncio ufficiale, tanto che sono iniziati a circolare sul web già i primi prototipi delle divise della prossima stagione, anche se con il vecchio stemma. Potrebbe tornare e trovare spazio sulle prossime divise, ma non sulla prima. Che sarà certamente rossa come da tradizione, mentre seconda dovrebbe essere bianca come quella di quest’anno e la terza blu, come quella di due stagioni fa. Più in ballo c’è un’ipotesi di una quarta maglia dedicata solo a un evento speciale.

Un piccolo segnale era arrivato già da Ryan Friedkin, che di ritorno a Roma dopo le vacanze di Natale trascorse negli Stati Uniti aveva sfoggiato una tuta brandizzata New Balance. L’accordo con la società giallorossa dovrebbe essere con la stessa base annua di Nike (circa 4 milioni di euro) ma senza alcune clausole da mancata partecipazione alla Champions e soprattutto dovrebbe garantire alla Roma una percentuale sostanziosa sulla vendita delle maglie e dei vari materiali di abbigliamento. E a Trigoria per accrescere i ricavi sembrano puntare parecchio sul materiale extra-campo, compreso l’abbigliamento casual, uno dei core-business di New Balance.