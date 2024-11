Roma, nessuna pausa fino a marzo: ecco il calendario per Ranieri

La scorsa settimana, in queste ore, diventava sempre più concreto e poi ufficiale l'ennesimo ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma . La notizia del terzo capitolo della storia che lega il club giallorosso e l'allenatore testaccino, acclamato dai più come vero e proprio "salvatore", ha portato nella Capitale una ventata di euforia e speranza per il futuro, dopo un inizio stagionale a dir poco tribolato e molto al di sotto delle aspettative con alla guida De Rossi prima e Juric poi. A conferma del ritrovato entusiasmo, se non bastasse l'evidente legame del 73enne con il popolo romanista, sono attuali le notizie dell'esodo giallorosso a Londra per la sfida di Europa League contro il Tottenham di giovedì 28 novembre (attesi 3mila tifosi, settore ospiti sold-out in poche ore) e l'avvicinarsi del tutto-esaurito anche all'Olimpico per il match di lunedì 2 dicembre contro l' Atalanta (già venduti oltre 50mila biglietti). A Ranieri, però, servirà tempo per inculcare nella sua "nuova" Roma idee chiare e concretezza, fattori che sono mancati alla squadra in questo inizio di stagione ma che caratterizzano "Sor" Claudio.

Il calendario non aiuta: senza soste da qui a metà marzo

Il calendario, sotto questo punto di vista, non è affatto amico della formazione giallorossa: domenica, infatti, si torna in campo dopo la sosta Nazionali per la sfida del Maradona contro il Napoli capolista, poi appunto ci sarà l'impegno europeo in Inghilterra e il big-match contro i bergamaschi di Gasperini. Finita qui? No, perché anche dicembre sarà un mese di fuoco: sabato 7 nella Capitale arriva il Lecce (anche lì c'è stato il cambio d'allenatore in questi giorni, con l'arrivo di Giampaolo) e, cinque giorni dopo, lo Sporting Braga. Domenica 15 di nuovo campionato, contro il Como di Fabregas nel manzoniano Sinigaglia, poi mercoledì 18 c'è Roma-Sampdoria di Coppa Italia. L'anno si chiuderà con le sfide contro Parma (22 dicembre, Olimpico) e Milan (29, San Siro), ma anche il 2025 si aprirà subito col botto: derby contro la Lazio domenica 5 gennaio, stracittadina al ritorno in notturna dopo quasi 6 anni. Successivamente comincerà il girone di ritorno del campionato di Serie A e gli impegni della League Phase dell'Europa League termineranno solo a fine gennaio, senza considerare (e si spera possa accadere, senza fare "calcoli" di alcun tipo) una prosecuzione delle avventure in Coppa Italia e in campo europeo. Fino a metà marzo, dunque, la Roma non avrà a disposizione alcun momento di sosta e, per questo, sarà fondamentale la coesione e l'unione d'intenti di tutti coloro che quotidianamente varcano i cancelli di Trigoria.