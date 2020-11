Roma, nessun problema per Mirante: contro il Parma ci sarà

Antonio Mirante ci sarà contro il Parma. Il piccolo allarme attorno alle condizioni fisiche del portiere giallorosso, che anche oggi ha svolto lavoro a parte assieme a Spinazzola e Carles Perez, è subito rientrato. Come confermato dal club, l’ex estremo difensore di Parma e Bologna ha approfittato di queste settimane di pausa per le Nazionali per recuperare completamente, affidandosi ad un programma specifico di allenamento individuale personalizzato.

Mirante non è dunque da considerarsi in dubbio per la sfida di domenica contro il Parma: tra i pali dovrebbe esserci lui e non Pau Lopez, che aveva difeso la porta romanista nelle ultime sfide contro Cluj e Genoa.