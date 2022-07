Roma, nessun problema con Digitalbits. Ma il caso Inter preoccupa

L'Inter e la Roma sono le due società in Serie A che hanno siglato con DigitalBits importanti accordi di sponsorizzazioni. Secondo quanto riportato dal ilSole 24 Ore, il crypto-sponsor dei nerazzurri sarebbe in grave ritardo da diverso tempo nel rispettare gli obblighi assunti al momento delle firme sui contratti. DigitalBits, infatti, non avrebbe ancora corrisposto all'Inter alcuni pagamenti, soprattutto da quando lo sponsor si è "trasferito" sulla manica delle maglie del club milanese (mancherebbero ancora circa 25 milioni su un accordo di 85). Come detto, anche la Roma ha un importante accordo con la nota cryptovaluta però al momento non c'è nessun problema per quanto riguarda la sponda giallorossa. A dicembre del 2021 anche Francesco Totti è stato annunciato come nuovo ambasciatore globale di Digitalbits, che dovrà versare nelle tasche dell'ex capitano della Roma circa 5 milioni di euro.